شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. خبر غير سار لكل مشتركي يمن موبايل (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توقفت خدمات الاتصالات والرسائل عبر شبكة الاتصالات اليمنية "يمن موبايل" ما أثار الذعر والهلع لدى الكثير من المشتركين.
وعبر المشتركون في خدمات شركة يمن موبايل عن استيائهم من انقطاع خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة دون سابق انذار أو توضيح رسمي من الشركة لما يحصل.
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
وادى انقطاع خدمات الشركة في توقف بعض الأعمال بالإضاقة إلى انقطاع التواصل بين مشتركي الشركة خصوصا وأن بعضهم يواجه حاجة ملحة ويتطلب منه استخدام الجوال بسرعة وللضرورة.
وأفادت مصادر محلية بأن خدمات الشركة توقت منذ عصر اليوم الأحد وحتى الان حيث يواجه المستخدم عند محاولته اجراء مكالمة ردا أليا مضمونه "لا يمكنك إتمام مكالمتك في الوقت الحالي".
وأوضحت الشركة في ردها على رسالة استفسار لأحد عملائها بأن سبب توقف خدماتها يعود لوجود تحديثات تقوم به الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. خبر غير سار لكل مشتركي يمن موبايل (صورة وتفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.