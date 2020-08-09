شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. خبر غير سار لكل مشتركي يمن موبايل (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقفت خدمات الاتصالات والرسائل عبر شبكة الاتصالات اليمنية "يمن موبايل" ما أثار الذعر والهلع لدى الكثير من المشتركين.

وعبر المشتركون في خدمات شركة يمن موبايل عن استيائهم من انقطاع خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة دون سابق انذار أو توضيح رسمي من الشركة لما يحصل.

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وادى انقطاع خدمات الشركة في توقف بعض الأعمال بالإضاقة إلى انقطاع التواصل بين مشتركي الشركة خصوصا وأن بعضهم يواجه حاجة ملحة ويتطلب منه استخدام الجوال بسرعة وللضرورة.

وأفادت مصادر محلية بأن خدمات الشركة توقت منذ عصر اليوم الأحد وحتى الان حيث يواجه المستخدم عند محاولته اجراء مكالمة ردا أليا مضمونه "لا يمكنك إتمام مكالمتك في الوقت الحالي".

وأوضحت الشركة في ردها على رسالة استفسار لأحد عملائها بأن سبب توقف خدماتها يعود لوجود تحديثات تقوم به الشركة.