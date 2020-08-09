شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. عصابة تنفذ عملية اغتيال للشيخ « يحيى الحجوري » زعيم السلفيين (مستجدات طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب الشيخ السلفي يحيى الحجوري بطلق ناري إثر محاولة اغتياله في محافظة مأرب اليوم الأحد.

وقالت مصادر محلية أن سيارة مليئة بالمسلحين اعترضت سيارة الحجوري حيث أطلقوا عليه النيران، ما أدى إلى إصابته إصابة خطرة بطلقتين إحداهما في الصدر والأخرى في الفخذ.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed

وأشارت المصادر إلى أن هناك استنفار كبير في مأرب من قبل أتباع الشيخ السلفي، للرد على محاولة الاغتيال.

ويعتبرالشيخ الحجوري من أبرز الشخصيات السلفية، وخلف الشيخ السلفي الراحل مقبل الوادعي في إدارة معهد دار الحديث بدماج ويدير حالياَ دار الحديث بمديرية الجوبة، جنوب غرب مدينة مأرب