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عدن - ياسمين التهامي - وردنا قوات الجيش تصد هجوما لمليشيا الحوثي في البيضاء ومصرع أكثر من 10 حوثيين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الأحد هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقعها في محافظة البيضاء. وقالت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب هجوم عناصر مليشيا الحوثي على مواقع قوات الجيش والمقاومة الشعبية جنوب وغرب مناطق ماهلية في جبهة قانية وفي مناطق عيشمة وصفوان وزعج والعطف ونوفان والجسيمة في بلاد “قيفة” بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء. وفقا لوكالة سبأ الرسمية. قوات الجيش تصد هجوما لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة قوات الجيش تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في نهم ومصرع 12 حوثيا قوات الجيش تصد هجوم لمليشيا الحوثي شمال مدينة تعز وأضافت المصادر المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من 10 من عناصر مليشيا الحوثي وأسر 13 اخرين. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الأحد هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقعها في محافظة البيضاء. وقالت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب هجوم عناصر مليشيا الحوثي على مواقع قوات الجيش والمقاومة الشعبية جنوب وغرب مناطق ماهلية في جبهة قانية وفي مناطق عيشمة وصفوان وزعج والعطف ونوفان والجسيمة في بلاد “قيفة” بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء. وفقا لوكالة سبأ الرسمية. قوات الجيش تصد هجوما لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة قوات الجيش تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في نهم ومصرع 12 حوثيا قوات الجيش تصد هجوم لمليشيا الحوثي شمال مدينة تعز وأضافت المصادر المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من 10 من عناصر مليشيا الحوثي وأسر 13 اخرين.

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