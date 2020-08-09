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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي" أمريكا تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية إفشال الإتفاق الخاص بمعالجة خزان صافر !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية إفشال الاتفاق الخاص بتقييم ومعالجة خزان صافر العائم في البحر الأحمر، بعد إبداء موافقة مبدئية في يوليو (تموز) الماضي. وقال البيت الأبيض في تغريدة على تويتر، إن ما يقوم به الحوثيون من عرقلة وتأخير فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى خزان صافر، ينذر بكارثة بيئية وإنسانية تهدد اليمن والمنطقة. مجلة أمريكية تحذر مليشيات الحوثي: عنادكم في قضية الناقلة صافر قد يكلفكم خسائر سياسية وعسكرية كيف تحولت “صافر” من مورد اقتصادي إلى تهديد إقليمي؟.. القصة الكاملة مليشيا الحوثي توافق على السماح بالصعود لناقلة صافر والحكومة تؤكد أنها مراوغة للتخفيف من الضغط الدولي ودعا البيت الأبيض مليشيا الحوثي مجددا للسماح لفريق الأمم المتحدة بإجراء المعالجات اللازمة دون تأخير. وكانت الحكومة اليمنية قد قالت في وقت سابق على لسان وزير خارجيتها، أن موافقة الحوثيين السابقة، محاولة لتجاوز جلسة مجلس الآمن المنعقدة في 16 يوليو (تموز) والتي خصصت لذات القضية بطلب حكومي، وخرجت بدعوة الحوثيين إلى سرعة السماح بصيانة الخزان. ت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية إفشال الاتفاق الخاص بتقييم ومعالجة خزان صافر العائم في البحر الأحمر، بعد إبداء موافقة مبدئية في يوليو (تموز) الماضي. وقال البيت الأبيض في تغريدة على تويتر، إن ما يقوم به الحوثيون من عرقلة وتأخير فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى خزان صافر، ينذر بكارثة بيئية وإنسانية تهدد اليمن والمنطقة. مجلة أمريكية تحذر مليشيات الحوثي: عنادكم في قضية الناقلة صافر قد يكلفكم خسائر سياسية وعسكرية كيف تحولت “صافر” من مورد اقتصادي إلى تهديد إقليمي؟.. القصة الكاملة مليشيا الحوثي توافق على السماح بالصعود لناقلة صافر والحكومة تؤكد أنها مراوغة للتخفيف من الضغط الدولي ودعا البيت الأبيض مليشيا الحوثي مجددا للسماح لفريق الأمم المتحدة بإجراء المعالجات اللازمة دون تأخير. وكانت الحكومة اليمنية قد قالت في وقت سابق على لسان وزير خارجيتها، أن موافقة الحوثيين السابقة، محاولة لتجاوز جلسة مجلس الآمن المنعقدة في 16 يوليو (تموز) والتي خصصت لذات القضية بطلب حكومي، وخرجت بدعوة الحوثيين إلى سرعة السماح بصيانة الخزان.

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