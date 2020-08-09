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عدن - ياسمين التهامي - لليمنيين بالمملكة..قرار سعودي بفتح الزيارات لأصحاب بعض المهن الخاصة بأسعار مخفضة بداية من الشهر القادم(قائمة المهن المحددة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت وزارة الخارجية ت وزارة الخارجية السعودية انه تم فتح الزيارات لأصحاب المهن الممنوعة بأسعار مخفضة بداية من الشهر القادم . وفى سياق متصل لوزارة الخارجية السعودية مع التواصل مع المتحدث الرسمى للجوازات السعودية عن السماح لأصحاب المهن الفردية كمهنة السائق الخاص والعامل الزراعي بعمل تأشيرة زيارة عائلية بعد أن كانت ممنوعة سابقًا، وذلك بشرط أن تحصل الوزارة على تعهد كتابي من المقيم وكفيله بتوفير المسكن والرعاية الصحية الملائمة للمقيم وأسرته، وذلك حسب ما أعلنته شركة تسهيل مصر عبر صحفتها الرسمية على الفيس بوك. وفى سياق متصل أكد المسؤولين بالمملكة أن القرار يشمل أي سائق خاص أو أي شخص يعمل بالمملكة في مهنة فردية، وأشادت المصادر الموثوقة إلى أن الراغبين في عمل تأشيرة الزيارة . كما يجب عليهم التقديم بطلب إلى موقع وزارة الخارجية وطبعه والتوقيع عليه مع الكفيل،وعند الغاء الكفالة يتم التواصل مع الخارجية السعودية وإضافة صور جوازات السفر المطلوبين للزيارة وصورة من الإقامة وبطاقة الكفيل، لاستخراج تأشيرة الزيارة العائلية لأقاربهم بسهولة ويسر. ألخارجية تعرض لأول مره عن التفاصيل الكاملة للحصول على تأشيرة زيارة عائلية لأصحاب المهن الممنوعة ثم جاء ذلك لأقارب المقيمين والوافدين بالمملكة، يتطلب تعهد من الكفيل والمقيم على نفسه بأن يتحمل مصاريف الزيارة والسكن والترحيل للزائرين عند إنتهاء المدة النظامية، ثم الذهاب إلى مبنى وزارة الخارجية بالرياض مع الكفيل بالأوراق المطلوبة وتقديمها إلى المراجعة. كما نشرت الجوازات بلمملكة السعودية ايضا ووزارة الخارجية أن قرار تخفيض الرسوم والقيود. وفى صدد الحدث بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية استثناء المرافقين الذين قرروا الخروج النهائي من المملكة السعودية ولديهم مشكلة في تجديد الهوية لإصدار التأشيرة بسبب رسوم المرافقين، من تلك الرسوم، فيتم السماح لهم باستخراج التأشيرة دون دفع الرسوم.

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