شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن..أول تعليق لنجل شقيق الرئيس الراحل على " فتوى " القاضي العمراني في عيد " الغدير" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن..أول تعليق لنجل شقيق الرئيس الراحل على " فتوى " القاضي العمراني في عيد " الغدير"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ نجل شقيق الرئيس الراحل " توفيق عفاش " تغريدة علق فيها على الفتوى التي اصدرها مفتي الديار اليمنية القاضي " محمد إسماعيل العمراني " في شرعية الاختفال بعيد " الغدير". " اب برس " ينشر نص التغريدة:"المؤمن بالله وكتبه وملائكته ورسله لا يخاف في قول الحق ولا يثنيه عنه إرهاب حوثي. دمت ذخرا للإسلام القاضي محمد اسماعيل العمراني". نجل شقيق الرئيس الراحل " توفيق عفاش " تغريدة علق فيها على الفتوى التي اصدرها مفتي الديار اليمنية القاضي " محمد إسماعيل العمراني " في شرعية الاختفال بعيد " الغدير". " اب برس " ينشر نص التغريدة:"المؤمن بالله وكتبه وملائكته ورسله لا يخاف في قول الحق ولا يثنيه عنه إرهاب حوثي. دمت ذخرا للإسلام القاضي محمد اسماعيل العمراني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن..أول تعليق لنجل شقيق الرئيس الراحل على " فتوى " القاضي العمراني في عيد " الغدير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.