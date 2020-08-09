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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفديو .. المحتجون ينصبون المشانق في بيروت !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ame width="320" height="180" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> اجتاح محتجون مناهضون للحكومة ساحة الشهداء في بيروت يوم السبت للمطالبة باستقالة الحكومة اللبنانية، مع استمرار الغضب الشعبي على خلفية انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء. وشوهد بعض المتظاهرين يحملون قصاصات من الورق المقوى تصور رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من بين شخصيات سياسية أخرى، مع حبال حول أعناقهم. وأوردت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية في لبنان، أن 490 شخصا أصيبوا خلال المواجهات في ساحة الشهداء ببيروت، اليوم السبت. المصدر: وكالات +rt ame width="320" height="180" src="" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> اجتاح محتجون مناهضون للحكومة ساحة الشهداء في بيروت يوم السبت للمطالبة باستقالة الحكومة اللبنانية، مع استمرار الغضب الشعبي على خلفية انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء. وشوهد بعض المتظاهرين يحملون قصاصات من الورق المقوى تصور رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من بين شخصيات سياسية أخرى، مع حبال حول أعناقهم. وأوردت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية في لبنان، أن 490 شخصا أصيبوا خلال المواجهات في ساحة الشهداء ببيروت، اليوم السبت. المصدر: وكالات +rt

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