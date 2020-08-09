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عدن - ياسمين التهامي - إيران تعلن عن تفاصيل تحطم الطائرة الأوكرانية قريبًا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت السلطات الإيرانية أنها ستكشف قريبًا تفاصيل تحطم الطائرة الأوكرانية بعد مرور أشهر على الواقعة وقال وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني محمد إسلامي، اليوم الأحد، أن إيران تواصل التحقيقات حول حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية، مضيفا أن التقارير التفصيلية حول تحطم الطائرة ستعلن قريبا. ت السلطات الإيرانية أنها ستكشف قريبًا تفاصيل تحطم الطائرة الأوكرانية بعد مرور أشهر على الواقعة وقال وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني محمد إسلامي، اليوم الأحد، أن إيران تواصل التحقيقات حول حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية، مضيفا أن التقارير التفصيلية حول تحطم الطائرة ستعلن قريبا.

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