شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب الفنان إبراهيم الشرقاوي بعد صراع مع المرض والحزن يخيم على الوسط الفني ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الموت يغيب الفنان إبراهيم الشرقاوي بعد صراع مع المرض والحزن يخيم على الوسط الفني !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الموت الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي، عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض. ومن جهته، أوضح عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان منير مكرم، أن جثمان الفنان يوارى الثرى، حاليا، في مدافن الأسرة، بحضور شقيقه الفنان أحمد الشرقاوي. وكان إبراهيم الشرقاوي وبدأ في العام 1948، وهو حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، حيث تخرج من معهد الفنون المسرحية، ومن أبرز أعضاء دفعته الذين حققوا نجومية واسعة، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها الشرقاوي، الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى. الموت الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي، عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض. ومن جهته، أوضح عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان منير مكرم، أن جثمان الفنان يوارى الثرى، حاليا، في مدافن الأسرة، بحضور شقيقه الفنان أحمد الشرقاوي. وكان إبراهيم الشرقاوي وبدأ في العام 1948، وهو حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، حيث تخرج من معهد الفنون المسرحية، ومن أبرز أعضاء دفعته الذين حققوا نجومية واسعة، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها الشرقاوي، الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموت يغيب الفنان إبراهيم الشرقاوي بعد صراع مع المرض والحزن يخيم على الوسط الفني ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.