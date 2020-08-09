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عدن - ياسمين التهامي - بالصور.. عرض زواج رومانسي على ضوء الشموع يتحول إلى كارثة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ عرض زواج رومانسي في إنجلترا إلى كارثة، بعد نشوب حريق مدمر في شقة سكنية. ووقع الحريق نتيجة استخدام شاب متهور لنحو 100 شمعة لطلب يد حبيبته، حيث كتب لها عبارة "هل تتزوجيني؟" بالشموع. وحاول الشاب قدر استطاعته التخطيط لعرض زواج مثالي بعد شرائه خاتم زواج لحبيبته، وقرر أن يعد لها مفاجأة رومانسية بمسكنه، وملأ الغرفة بالشموع والبالونات. وتوجه الشاب لمحل عمل حبيبته كي يصطحبها إلى المسكن لرؤية هذه المفاجأة، لكنه ترك الشموع مشتعلة على الأرض، ولسوء حظه فقد تسببت في اندلاع حريق مدمر بعد مغادرته. عرض زواج رومانسي في إنجلترا إلى كارثة، بعد نشوب حريق مدمر في شقة سكنية. ووقع الحريق نتيجة استخدام شاب متهور لنحو 100 شمعة لطلب يد حبيبته، حيث كتب لها عبارة "هل تتزوجيني؟" بالشموع. وحاول الشاب قدر استطاعته التخطيط لعرض زواج مثالي بعد شرائه خاتم زواج لحبيبته، وقرر أن يعد لها مفاجأة رومانسية بمسكنه، وملأ الغرفة بالشموع والبالونات. وتوجه الشاب لمحل عمل حبيبته كي يصطحبها إلى المسكن لرؤية هذه المفاجأة، لكنه ترك الشموع مشتعلة على الأرض، ولسوء حظه فقد تسببت في اندلاع حريق مدمر بعد مغادرته.

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