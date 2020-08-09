لحج: اللجنة الأمنية تقر تشكيل قوة مشتركة لإنهاء الصراع القبلي في طور الباحة

أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة لحج، اليوم الأحد، تشكيل قوة أمنية وعسكرية من مختلف التشكيلات لتثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة بمديريتي الحد وطور الباحة (جنوبي اليمن).
جاء ذلك خلال اجتماع لها برئاسة المحافظ اللواء أحمد التركي (وفق وكالة سبأ).
وأمهلت اللجنة أطراف النزاع في طور الباحة ثلاثة أيام لإتاحة الفرصة للوسطاء لإيجاد حل جذري للقضية بين قبيلتي الصميتة والعطويين، ما لم فإن القوة العسكرية ستباشر عملها في ردع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار.
وشدد المحافظ على أهمية القضاء على مسببات زعزعة الأمن والاستقرار، وسرعة التعامل مع كل من يسعى في نشر الفوضى في مختلف مديريات المحافظة..
وأكد التركي أن كل الخيارات مطروحة لإنهاء اي نزاع اذا تم تجاوز حلول وتدخلات الشخصيات الاجتماعية.
ودعا الأطراف كافة سواء في مديريتي طور الباحة والحد، إلى تحكيم العقل وعدم الانجرار وراء العصبية القبلية المقيتة.
وقال محافظ لحج، إن ما يحدث لا يمكن السكوت عليه أو غض البصر عنه، واستمراره يهدد النسيج الاجتماعي، ويقلق السكينة العامة ويمنع أي تنمية أو تطور.
ومنذ أيام تدور مواجهات مسلحة بين قبيلتي الصميتة والعطويين إثر خلاف على قطعة أرض، أسفرت حتى الآن عن مقتل 7 أشخاص، ولا يزال التوتر مستمرا في ظل وجود وساطة قبلية لإنهاء النزاع.
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