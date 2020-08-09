تواصل فعاليات المهرجان السنوي للتراث الشعبي في يافع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تواصلت فعاليات المهرجان السنوي للتراث الشعبي الذي تقيمه منطقة يافع، اليوم الاحد، في المديرية التنظيمية (الموسطة) وذلك إحياءً للتقاليد والموروث الشعبي الذي تزخر به.



وحيّا اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، في كلمته الحشود التي توافدت إلى ساحة العرض وبارك لابناء يافع حضورهم المهيب، كما حيا فيهم روح التآزر والتكاتف فيما بينهم، وقال "إن يافع بكافة مراكزها وثقلها التاريخي والإنساني والقبلي تستحق أن تكون محافظة إدارية مستقلة كغيرها من محافظات الجنوب".

واكد أن هذا المشروع سيكون على جدول مهام المجلس الذي سيسعى إلى تحقيقه وأن المجلس الانتقالي يستمد قوته من قوة شعبه في كل محافظات الجنوب .

وخاطب المشاركين قائلا:" إن يافع وأبناءها وكل ادأبناء الجنوب هم من يعوّل عليهم في بناء الدولة الجنوبية القادمة، دولة النظام والقانون والعدل والمساواة التي دفع الشعب الجنوبي ومنهم أبناء يافع، الغالي والنفيس وأريقت دماء طاهرة من أجل تحقيقها"، مشددا في ذات الصدد على أن المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي لن تخذل شعبها ولن تتنازل لو تتهاون عن تحقيق إرادة شعبها.

بدوره رحب الشيخ عبدالرب النقيب، شيخ مديرية الموسطة وعضو هيئة رئاسة المجلس بوفد المجلس الانتقالي وعلى رأسهم اللواء أحمد سعيد بن بريك والادأستاذ فضل محمد الجعدي مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي وكافة أعضاء الوفد الذين حضروا من جميع محافظات الجنوب للمشاركة في هذا الحفل.

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وثمن الشيخ النقيب اهتمام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عيدروس الزُبيدي بيافع ومشاركة أهلها أفراحهم، مؤكدا أن يافع كانت ومازالت وستظل على العهد في الوقوف خلف المجلس ودعم كافة خطواته الحالية والمستقبلية.

وشهد الحفل الذي توافدت إليه قبائل يافع كافة، وصلات راقصة بالخناجر والسيوف والبنادق من التراث اليافعي أدّاها فرق من كافة قبائل يافع وألقيت قصائد شعرية معبرة.

ومن المقرر ان يختتم المهرجان يوم غد في مركز المفلحي