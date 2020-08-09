لجنة الفحص المتخصصة تبدأ بمعاينة المواد الموجودة بأرصفة ميناء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد اليوم في مؤسسة مواني خليج عدن إجتماعاً موسعاً ضم مجلس إدارة المؤسسة وجميع الجهات ذات العلاقة الحكومية وقيادات من التحالف العربي بعدن، للتحقق من مزاعم وجود مادة نترات الأمونيوم الكيمائية في أرصفة الميناء.



وعقب الاجتماع، تم أخذ عينات من خمس حاويات تم اختيارها بشكل عشوائي من قبل اللجنة المشكلة من قبل النائب العام، برئاسة القاضي أنيس ناصر، بمشاركة التحالف العربي والجهات ذات العلاقة.

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وتستمر اللجنة المشكلة بأخذ العينات العشوائية من الحاويات لعدة أيام وفحصها، على أن يتم إعلان النتائج خلال الفترة المقبلة.

وأثار ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، لغطا حول تكدس كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم في أرصفة ميناء الحاويات، وهو ما استدعى صدور بيان من الدائرة الإعلامية التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن، تنفي فيه وجود أي شحنة تحتوى على هذه المادة في ميناء عدن.

وذكر البيان أن المادة الموجودة في أرصفة محطة الحاويات وتحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحضر عملية نقلها أو خزنها