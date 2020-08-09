شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا وجد تحت مرفأ بيروت بعد الإنفجار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثٌّق تقرير تليفزيوني، وجود ما يُشبه الأنفاق تحت مرفأ بيروت؛ إثر إزالة الركام والأنقاض من موقع الانفجار.

من جانبه، وجّه محافط بيروت القاضي مروان عبود، بإعتماد العقار 1343 المدور، في مثابة بقعة مخصصة لتجميع أعمال الركام والأنقاض الناتجة من انفجار مرفأ بيروت.

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وتسبب انفجار المرفأ في مئات القتلى والجرحى، وتحويل بيروت إلى مدينة منكوبة، إذ تضررت نصف العاصمة تقريبًا وأًبحت ركامًا.