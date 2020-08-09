شكرا لمتابعة خبر عن شركات الصرافة في عدن ترفض التعامل بفئة من العملة الوطنية لأسباب غير معروفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - امتنعت شركات الصرافة في مدينة عدن عن تداول العملة النقدية اليمنية بالطبعة الجديدة فئة 200 ريال.

وأكد عدد من تجار التجزئة والعملاء، استمرار شركات الصرافة والتحويلات في عدن رفض التعامل بالعملة النقدية الورقية فئة “200” ريال.

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وقال التجار والعملاء، أن معظم الشركات الرافضة هي التي يتم عبرها صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن والموظفين الحكوميين المدنيين.

ولم توضح شركات الصرافة لعملائها أسباب رفض التعامل بالعملة، في الوقت الذي تجبرهم على استلامها عند تلقيهم حوالات أو صرفها المرتبات الحكومية التي بواسطتها.

ودعوا البنك المركزي اليمني إلى إجراءات صارمة وجادة تجاه الشركات المتلاعبة وإلزامها بالتعامل مع كافة العملات النقدية الصادرة عن البنك.