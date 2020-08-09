شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الوزير الذي استقبل المهنئين بالعيد في مكتبه بالعاصمة عدن اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في أول أيام الدوام الرسمي بوزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن الاحد الموافق 9/ 8/ 2020م، بعث معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس برسالة معايدة لقيادة ومنتسبي وزارة التربية والتعليم وكافة المعلمين والمعلمات وابنائه الطلاب والطالبات في جميع محافظات الجمهورية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مهنئا اياهم ومتمنيا لهم موفور الصحة والسلامة ومزيدا من النجاح والازدهار.

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حيث استقبل وزير التربية والتعليم د. عبدالله لملس بمكتبه بوزارة التربية والتعليم بعدن جموع المهنئين من القيادات التربوية والإدارية والموظفين وجمع من المواطنين بعيد الأضحى المبارك وتبادل معهم التهاني والتبريكات ونقل إليهم تهاني وتبريكات فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي ، وقد اخذت صورة جماعية مع جموع المهنئين.

من جانبهم هنأ منتسبو وزارة التربية ومديرو عمومها معالي الاخ الوزير د. لملس، مثمنين جهوده المبذولة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد، راجين من الله تعالى ان يعم الامن والامان والاستقرار لبلادنا حتى يتسنى لطلابنا وللجميع استقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021م.