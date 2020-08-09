شكرا لبحثكم عن خبر مواطنون في عدن بشتكون من انقطاع خدمة يمن موبايل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشتكى عدد من مستخدمي شركة يمن موبايل عن إنقطاع الخظمة عن هواتفهم المحمولة بشكل مفاجىء . Advertisements وقال مشتركي يمن موبايل في الشيخ عثمان والمنصورة وخورمكسر وبعض مناطق أخرى ان الخدمة انقطعت عن هواتفهم المحمولة منذ حوالي ساعة . ولم توضح شركة يمن موبايل عن أسباب هذا الانقطاع حتى اللحظة.

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