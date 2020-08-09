شكرا لبحثكم عن خبر انفجار لغم حوثي في بلدة الحقب مديرية دمت بالضالع يدمر حراثة مزارع ويصيب السائق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - • تقرير ـ عبيد عبدالله الفقيه

قال سكان محليون لـ«لمركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي»، إنَّ لغماً أرضياً مضاداً للدروع انفجر في جرَّار زراعي أثناء قيامه بحراثة أراضٍ زراعية في منطقة الحقب جنوبي مديرية دمت شمال محافظة الضالع.

وأضافوا أن اللغم أدَّى إلى إصابة سائق الجرَّار بجراحٍ مختلفة، ويُدعى خليل مسعد الظاهري، الذي تمَّ نقله إلى أحد المشافي لتلقي العلاج، مشيرين إلى أن اللغم انفجر في الجرَّار الزراعي ما أدَّى إلى إحداث أضرار بالغةٍ في مقدمته.

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وأكّدوا أن منطقة انفجار اللغم تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي وشهدت مواجهات عنيفة وعمليات عسكرية قبل أكثر من عام بين مسلحي الحوثي والقوَّات الجنوبيَّة والمُشتركة.

يذكر أن ألغام الحوثيين في هذه المناطق حصدت أرواح العشرات من الأبرياء، جراء زراعتها في أراضٍ زراعية ودون خرائط، ومؤخراً أصبح انفجار الألغام الأرضية شائعاً في هذه المناطق.

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