دبلوماسي ينتقد الإنفاق الحوثي غير المبرر على فعالية يوم الغدير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

إنتقد دبلوماسي سابق في وزارة الخارجية، الإنفاق الحوثي غير المبرر لإحياء فعالية يوم الغدير، وهي مناسبة دينية تصر الميليشيات على إحيائها سنوياً منذ سيطرتهم على السلطة .



وقال السياسي، مصطفى أحمد نعمان، في سلسلة تغريدات له بتويتر، أن كثيرةٌ هي الاحتفالات بالمناسبات الدينية التي لا يُجمع المجتمع عليها ومن الطبيعي حدوث خلاف فكري ومذهبي حولها وفي الغالب تصير مثيرة للجدل ومحدثة للانشقاق المجتمعي بسبب الخلافات السياسية .. مشيراً إلى أن هذا الخلاف يتجاوز بعده المعقول بتبادل الاتهامات بين من يدافعون عنه ومن يعتبرونه ظاهرة شاذة .

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وأضاف "الازمة هي في تحويل المناسبة الدينية الى صراع سياسي ومجتمعي وتكشف حجم الجهل الذي يدير المشهد ويتغافل عن الاحتياجات العاجلة والحيوية للناس، فصار من غير المقبول انفاق المال سواء كان عاما او خاصا على مناسبة لا تهم اغلبية المجتمع ولا تعود عليه بالنفع في الوقت الذي يعاني فيه البلد من الكوارث الطبيعية وتلك التي صنعها التخلف الانساني والتعصب المذهبي والفكري" .

ويشير نعمان إلى أن يوم الغدير مناسبة لا تعني ولا تهم اغلبية اليمنيين وكان من الممكن ان تمر مرور الكرام لولا ان اصرار الحوثيين على جعلها مناسبة وطنية مفروضة على الخلق صارت تثير قلقا عند الناس من نموذج جديد لم يعهدوه وحتما لن يقبلوه وسيزول بزوال سيطرتهم على السلطة .

وأكد أن استخدام القوة وقسر الناس على المشاركة في المناسبات الخاصة يعيد الى الذاكرة الاحتفالات "الوطنية" بعيد ميلاد هذا الحاكم او ذاك مع كل التبجيل للامام علي كرم الله وجهه، مستطرداً "ولكني ادرك ان القضية تحولت الى فعل سياسي لحشد الناس وحشو جماجمهم بما لا يعود بالنفع عليهم مهما حاولت قيادات الحوثيين القول بغير ذلك" .

وتساءل "كيف لو كان الحشد القسري وما تم أنفاقه لجلبه موجها لانقاذ صنعاء القديمة وتنظيف المدينة والشوارع؟" .. مؤكداً أنه هنا يكمن الفرق الجوهري بين الحكم الذي يهتم بالوطن وذلك الذي يهتم بالمذهب واساطيره