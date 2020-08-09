اللواء بن بريك يشيد بتضحيات أبناء ردفان ويؤكد أنها محل تقدير شعب الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء احمد سعيد بن بريك، بالأدوار البطولية والتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء ردفان في مختلف مراحل النضال التحرري لبلادنا، مؤكداً أن هذه الاسهامات والتضحيات كانت وستظل محط تقدير القيادة السياسية وكذا شعب الجنوب .



جاء ذلك خلال لقاء اللواء بن بريك اليوم بعدد من القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية في مديريات ردفان الأربع .

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واستعرض رئيس الجمعية الوطنية خلال اللقاء، المستجدات الراهنة على الساحتين السياسية والعسكرية لبلادنا، وماحققه المجلس من انتصارات مهمة أكان فيما يتعلق بنجاح وفده المفاوض في الرياض بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي في الوصول إلى توقيع آلية التسريع لتنفيذ اتفاق الرياض، وكذا فيما يتعلق بالانتصارات الميدانية التي تحققها القوات المسلحة والمقاومة الجنوبية في مختلف الجبهات.

ونوه اللواء بن بريك إلى جُملة الانتصارات التي تحققت خلال السنوات القليلة من عمر المجلس، مؤكداً أنها انتصارات كبيرة قياساً بالعمر القصير للمجلس سيما في ظل العديد من الظروف والتعقيدات الداخلية والخارجية .

واستمع اللواء أحمد بن بريك إلى جملة من الملاحظات والاستفسارات، وعلق عليها بشفافية مطلقة، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي كان وسيظل عند مستوى ثقة الشعب الجنوبي ، وسيحمل قضية الجنوب ويدافع عنها بكل الوسائل والطرق وَلَن يخذل جماهيره أبداً.

حضر اللقاء رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج رمزي الشعيبي، وقائد اللواء الخامس دعم وإسناد العميد مختار النوبي، ونائب رئيس الدائرة الاعلامية في الأمانة العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي منصور صالح، وعدد من اعضاء الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي ورؤساء القيادات المحلية للمجلس الانتقالي في مديريات ردفان الأربع، ومديرية المسيمير بمحافظة لحج