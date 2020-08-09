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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. البحسني يزور منشآت خلف للمشتقات النفطية التابعة لشركة النفط بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة لمنشآت خلف للمشتقات النفطية التابعة لشركة النفط بساحل حضرموت.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح تضم في عضويتها مديري الإدارات والمرافق المختصة، والفنيين، والخبراء في مجال النفط، لدراسة اختيار وعرض مواقع آمنة خارج مدينة المكلا لنقل خزانات الوقود مع إقامة مرفأ بحري.
وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً، وستشرع في البدء فيه عقب نتائج اللجنة، وستتابع فخامة الرئيس والحكومة لتمويل هذا المشروع الحيوي.
وقال المحافظ إن هذه الخطوة تأتي اهتماماً بأرواح المواطنين نتيجة وقوع خزانات الوقود بمحاذاة ميناء المكلا، وعلى مقربة من منازل المواطنين الآهلة بالسكان بمنطقة خلف بالمكلا، خاصةً عقب حادث الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت بلبنان وراح ضحيته العشرات وإصابة الآلاف، والذي هزَّ العالم أجمع، وحرَّك المياه الراكدة في جميع الدول بخطورة هذا الموضوع، فجاءت هذه المبادرة من السلطة المحلية حفاظاً على أرواح المواطنين لخطورة الخزانات الممتلئة بالوقود وضعف إمكانيات المحافظة، ولإقامة مرفأ بمواصفات عالية وصهاريج لحفظ الوقود بمواصفات فنية عالية وآمنة.
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