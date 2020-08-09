شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من الحكومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزيرة الإعلام في لبنان استقالتها من الحكومة اللبنانية وذلك بعد أيام من الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت وتسبب في مقتل أكثر من 150 شخصا.

وقالت منال عبد الصمد في مؤتمر صحافي إنها تعتذر من اللبنانيين لأن "الحكومة لم تتمكن من تلبية طموحاتهم".

وأضافت الوزيرة: "التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة".