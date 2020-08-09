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استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من الحكومة

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزيرة الإعلام في لبنان استقالتها من الحكومة اللبنانية وذلك بعد أيام من الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت وتسبب في مقتل أكثر من 150 شخصا.

وقالت منال عبد الصمد في مؤتمر صحافي إنها تعتذر من اللبنانيين لأن "الحكومة لم تتمكن من تلبية طموحاتهم".

وأضافت الوزيرة: "التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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