محافظ شبوة يعلن عن توجيهات رئاسية لتشغيل ميناء قنا بمديرية رضوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن محافظ شبوة محمد بن عديو، عن توجيهات رئاسية بالموافقة على تشغيل ميناء قنا بمديرية رضوم، ووجه جهات الاختصاص بالشروع في الترتيبات اللازمة لتشغيله.



جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة بحضور وكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، وعبدربه الربيزي، وسالم الأحمدي، وسالم النسي ومدير شرطة المحافظة العميد عوض الدحبول.

وأشاد المحافظ بمستوى الحضور الرسمي للقيادات الإدارية في أول يوم للدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى .. مثنيا على آلية الرقابة التي اتخذها مكتب الخدمة المدنية والتأمينات للرقابة على الدوام خلال الثلاث الأيام الأولى عقب إجازة العيد في كافة وحدات الخدمة العامة وإشراف فرق المكتب على حوافظ الدوام فيها.

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وناقش الاجتماع عدد من التقارير واستعرض رئيس لجنة الطوارئ وكيل المحافظة الدكتور لمروق، الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا.. موضحا ان 130 مصاب يتلقون العلاج في ثلاثة مراكز عزل، أحدهم في مدينة عتق واثنين بمدينتي عزان وبيحان.

من جانبه تطرق مدير مكتب المالية في شبوة محمد عتيق، الى حجم الايرادات العامة المحصلة بالمحافظة وأنواعها خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحا نسب إنجازها وأسباب تدني وارتفاع تحصيل البعض منها.

بدوره استعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمر باحميد، نسب الانجاز المالي والعملي في مشاريع التنمية المنفذة والجاري تنفيذها في عموم مديريات شبوة حتى نهاية شهر يونيو الماضي، والممولة من أربعة مصادر حكومية بأكثر من 27 مليون و500 ألف دولار مخصصة لحوالي 127 مشروعا في أربعة قطاعات أساسية.

من جهته قدم مدير مكتب الأشغال العامة المهندس حسن البرمة، شرحا حول الأعمال الجارية في تنفيذ 21 مشروع طرق، بتكلفة 43 مليون دولار من مبيعات النفط، ويبلغ طولها الإجمالي 281 كيلو مترا.

فيما قدم مدير مكتب الزراعة والري فهد العتيقي، الحصيلة الأولية عن حجم أضرار الأمطار والسيول في شبوة، والتي تركزت غالبيتها في مديريات ميفعة ومرخة السفلى وعسيلان وتمثلت في جرف الأراضي الزراعية وتعريض عدد من منازل المواطنين لمخاطر الانجراف.