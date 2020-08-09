لجنة الطوارئ في ابين تناقش آليه مواجهة اضرار السيول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

الخليج 365 - أبين

ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة أبين في اجتماعها اليوم، حجم الاضرار التي تعرضت لها مديريات المحافظة جراء سيول الامطار.



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وأكد امين عام المجلس المحلي مهدي الحامد على اهمية توحيد الجهود لتقديم العون والرعاية للاسر المتضررة والنازحين، وحصر الاضرار في جميع مديريات، ووضع الحلول السريعة، لحماية الاراضي الزراعية واصلاح القنوات الرئيسية التي تضررت.

الى ذلك تفقد الحامد، اليوم، سير الانضباط الوظيفي في عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية بمدينة زنجبار، عقب اجازة عيد الاضحى.

وشدد على اهمية الالتزام بالدوام الرسمي في مركز المحافظة والمديريات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق غير الملتزمين والمتغيبين