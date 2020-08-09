اخبار الخليج / اخبار اليمن

لجنة الطوارئ في ابين تناقش آليه مواجهة اضرار السيول

0 نشر
اليمن العربي - أبين 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الطوارئ في ابين تناقش آليه مواجهة اضرار السيول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

لجنة الطوارئ في ابين تناقش آليه مواجهة اضرار السيول

الخليج 365 - أبين

ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة أبين في اجتماعها اليوم، حجم الاضرار التي تعرضت لها مديريات المحافظة جراء سيول الامطار.

 

Advertisements

وأكد امين عام المجلس المحلي مهدي الحامد على اهمية توحيد الجهود لتقديم العون والرعاية للاسر المتضررة والنازحين، وحصر الاضرار في جميع مديريات، ووضع الحلول السريعة، لحماية الاراضي الزراعية واصلاح القنوات الرئيسية التي تضررت.

 

الى ذلك تفقد الحامد، اليوم، سير الانضباط الوظيفي في عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية بمدينة زنجبار، عقب اجازة عيد الاضحى.

 

وشدد على اهمية الالتزام بالدوام الرسمي في مركز المحافظة والمديريات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق غير الملتزمين والمتغيبين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الطوارئ في ابين تناقش آليه مواجهة اضرار السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا