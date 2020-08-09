أمنية لحج تقر تشكيل قوة عسكرية لتثبيت الأمن بمديريتي الحد وطور الباحة .

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

الخليج 365 - لحج

اقرت اللجنة الأمنية بمحافظة لحج برئاسة المحافظ اللواء أحمد التركي، تشكيل قوة أمنية وعسكرية من مختلف التشكيلات لتثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة بمديريتي الحد وطور الباحة.



وأقرت اللجنة امهال أطراف النزاع في طور الباحة ثلاثة أيام لإتاحة الفرصة للوسطاء لايجاد حل جذري للقضية بين قبيلتي الصميتة والعطويين، مالم فإن القوة العسكرية ستباشر عملها في ردع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار.

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وشدد المحافظ على أهمية القضاء على مسببات زعزعة الأمن والاستقرار، وسرعة التعامل مع كل من يسعى في نشر الفوضى في مختلف مديريات المحافظة.. موكدا أن كل الخيارات مطروحة لإنهاء اي نزاع اذا تم تجاوز حلول وتدخلات الشخصيات الاجتماعية.

ودعا الأطراف كافة سواء في مديريتي طور الباحة والحد، إلى تحكيم العقل وعدم الانجرار وراء العصبية القبلية المقيتة، لان ما يحدث لا يمكن السكوت عليه أو غض البصر عنه، واستمراره يهدد النسيج الاجتماعي، ويقلق السكينة العامة ويمنع اي تنمية أو تطور.

الى ذلك تفقد المحافظ مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية في المحافظة في اول أيام الدوام عقب إجازة عيد الأضحى.

وشدد على اتخاذ الإجراءات الجزائية تجاه المتغيبين بحسب النظم واللوائح المتبعة.