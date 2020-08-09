شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل...تعز على صفيح ساخن... معارك بين الشرطة العسكرية وقسم شرطة جبل حبشي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الشرطة العسكرية في محافظة تعز وسط البلاد من السيطرة على مديرة امن جبل حبشي. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال مصدر عسكري لكريتر سكاي تمت السيطرة بشكل كامل على إدارة أمن جبل حبشي والتباب المجاورة لها. ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة العسكرية وقوات شرطة المديرية منذ صباح اليوم. وتاتي المواجهات بعد ٢٤ ساعة من فشل محاولة اغتيال استهدفت قائد الشرطة العسكرية محمد الخولاني من قبل افراد شرطة المديرية.

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