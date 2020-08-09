شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يدفع مواطن في صنعاء إلى تطليق زوجته قبل قتلها مع اخوها بالشارع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت التحقيقات الاولية مع المتهم بقتل طليقته واخيها في حي البليلي بمديرية الصافية في العاصمة صنعاء، عن الدوافع التي تقف وراء جريمته، التي وقعت امام منزله وهزت العاصمة وسكانها، السبت.

وأوضح أمن العاصمة، أن “المتهم محمد محمد الشقاقي (52 عاما) أطلق النار من بندق آلي على زوجته فاطمة محسن خالد الحداد (40 عاماً) وأصابها بطلقات في الرأس والظهر، فارقت معها الحياة في الحال”.

مضيفا في بيان صحفي لوسائل الإعلام : “كما أطلق الجاني النار على شقيق زوجته المجني عليه جمال محسن الحداد (30 عاماً) وأصابه بطلقة في الصدر، وفارق الحياة بعد إسعافه إلى المستشفى”.

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وذكر أمن العاصمة صنعاء، أن “التحقيقات واعترافات المتهم أوضحت أنه ارتكب الجريمة بسبب خلافات عائلية، وبسبب تلك الخلافات طلق زوجته منذ أسبوع” من دون الافصاح عن طبيعة الخلافات.

موضحا أن “المتهم ارتكب الجريمة في حي البليلي بمديرية الصافية، وحاول الفرار وتم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة مديرية الوحدة، وقد أحيل للإجراءات القانونية”. ولم يتسن معرفة اسباب “الخلافات العائلية”.

وعزت مصادر محلية اسباب احتدام الخلاف بين المتهم وطليقته وشقيقها إلى “مطالبته بدفع نفقة الطلاق، ورفضه دفعها بدعوى انقطاع المرتبات وانعدام المبلغ لديه، وتهديد شقيق طليقته له بالحبس”.