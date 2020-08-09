شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الفيديو: لن تصدق.. هذه المنطقة اليمنية مازال مهر المراة فيها 120 الف ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقرير تلفزيوني بثته قناة اليمن اليوم عن منطقة يمنية لايزال فيها سعر المهر للزواج لايتجاوز 120 الف ريال يمني. وبحسب التقرير التلفزيوني الذي يعرض التلفزيون ، والذي يعرض التلفاز من 200 دولار أمريكي. وبحسب التقرير فان تحديد مهر الزواج سببه عادات وتقاليد. Advertisements وشهدت بيحان خلال فترة العيد 500 زواجة. واوضح اقرا ...

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