شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان السابق يكذب "عون": شحنة النيترات أفرغت في عام 2014 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان بأن شحنة نيترات الأمونيوم أفرغت في مستودعات المرفأ في أواخر عام 2014 ، وليس من 7 سنوات كما قال رئيس الجمهورية، كما أنها لم تفرغ في مستودعات المرفأ العام 2013.

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وكان ذلك ردا على تصريح مجلس الوزراء ميشيل عون، مضيفا في بيان له أستغرب وقوع بعض المسؤولين في أرفع المستويات بأخطاء في التواريخ مما خلق التباسا لدى المواطنين وأفسح المجال أمام تقاذف المسؤوليات.

وتعرضت لبنان لكارثة بعد انفجار نيترات الأمونيم بمرفأ بيروت مما تسبب في وقوع ضحايا تعدى عددهم ال200 شخص وآلاف الإصابات.