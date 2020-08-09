مدير عام سيئون يتفقد مستوى العمل والجاهزية بمشروع بناء وتأثيث ثانوية تاربة للبنات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

الخليج 365 - حضرموت

تفقد مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري صباح اليوم مستوى العمل والجاهزية بمشروع بناء وتأثيث ثانوية تاربة للبنات بمديرية سيئون بحضور مدير قسم التعليم بمكتب التربية والتعليم بمديرية سيئون الأستاذ محمد محسن العامري.



ويتكون المشروع الذي شارف على الإنجاز من 18 شعبة دراسية، ومختبرين وصالة أنشطة دراسية ومجتمعية تسع 100 طالبة، إضافة إلى صالة عرض وقاعة حاسوب تسع 44 طالبة ومكتبين إداريين.

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كما يحتوي المشروع الذي يأتي بتمويل كريم من فاعل خير على مكتبة وقاعات للتدبير المنزلي والخياطة والتطريز وقاعة للوسائل التعليمية مرتبطة جميعها بشبكة إلكترونية بأحدث الأجهزة، إضافة إلى حصول الثانوية على دعم مقدم من فاعل الخير حافلة مدرسية 30 راكب وسيارة خاصة.

وخلال التفقد للمشروع الذي سيتم تدشينه مع انطلاق العام الدراسي القادم أشاد مدير عام مديرية سيئون بمستوى العمل والإنجاز خلال الفترة المحددة للمشروع، متمنيا أن تكون الثانوية إضافة نوعية للمؤسسات التعليمية الجديدة بالمديرية وبيئة تعليمية ترفع من مستوى التحصيل العلمي.

حضر التفقد ممثل عن ممول المشروع الأستاذ محفوظ عبد بن حميد والمقاول المنفذ للمشروع سعيد خميس مصنوم