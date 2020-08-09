- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام سيئون يطلع على أعمال التوسعة لجسر ساقية بن يماني بمنطقة عيديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
الخليج 365 - حضرموت
اطلع مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري اليوم على أعمال توسعة وتصفية لجسر ساقية بن يماني بمنطقة عيديد مديرية سيئون والذي يربط بين الخط السريع الى خط عيديد الداخلي.
وخلال الإطلاع المباشر تعرف مدير عام مديرية سيئون من مدير مكتب الاشغال العامة بالمديرية المهندس حسين بن عبد العزيز على الأعمال الجاري تنفيذها في إطار رفع كفاءة الخطوط والشوارع الرئيسية وتهبيط عدد من مقاطع اسفلت الخط السريع تفاديا للأضرار المحتملة في تدفق السيول وآلية فتح مصارف مياه للسيول وتجنب الانقطاعات المرورية بتمويل السلطة المحلية بالوادي والصحراء.
وقد شدد العامري على ضرورة الحفاظ على انسيابية وسلامة الحركة المرورية للحيلولة دون توقف الطريق الدولي الواصل الى مطار سيئون الدولي، وتجنب مضاعفات الانقطاع وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام سيئون يطلع على أعمال التوسعة لجسر ساقية بن يماني بمنطقة عيديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.