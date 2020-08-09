شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مديرة الخطوط الجوية اليمنية: منطقة سيؤن تؤكد رفع التأمين الصحي على المسافرين لجمهورية مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت مديرة الخطوط الجوية اليمنية أن منطقة سيؤن قررت إعفاء المسافرين إلى جمهورية مصر العربيه من بطاقة االتامين الصحي المتعامل به من سابق وجاء ذلك بناء على تعميم الاداره العامه لشركة الخطوط الجوية اليمنية ممثلة بالكابتن احمد مسعود العلواني المبنيه على توجهات الحكومة المصرية واللجنه الخاصه بالحجر الصحي بمطار القاهره .



لافته الى إلى أن العمل بدء من رحلة يوم الخميس ، خاتمه تصريحها برفع التهاني والتبريكات لقيادة السلطه المحليه بحضرموت ساحلا وواديأ ممثلة بالاخوين محافظ حضرموت قائد المنطقه العسكريه الثانيه اللواء الركن فرج سالمين البحسني والأستاذ عصام الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء وقيادة وموظفي وعاملي الخطوط الجوية اليمنية ممثلة بالكابتن احمد مسعود العلواني بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيه أن تعود تلك المناسبه وقدخرج الوطن من محنته ويشهد الأمن والاستقرار والاطمئنان والتطور والنماء

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