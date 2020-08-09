جراء السيول الجارفة اكثر من 100 بيت تهدم في صنعاء القديمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

الخليج 365 - صنعاء

أعلنت “اللجنة الوطنية اليمنية لليونسكو” الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، عن تهدم 111 منزلًا جراء السيول في مدينة صنعاء القديمة، خلال الأسابيع الماضية.



وناشدت اللجنة في بيان، “يونسكو” “التدخل العاجل لإنقاذ مباني مدينة صنعاء المسجلة في قائمة التراث العالمي من الانهيار والتدمير، ومعالجة ما لحق بها من أضرار جسيمة جراء الأمطار والسيول”، دون تفاصيل.

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وكشف البيان أن حصيلة المنازل المتهدمة والمتضررة خلال الأسابيع الماضية في صنعاء القديمة، وصلت أكثر من 111 منزلا بين انهيار جزئي وكلي، دون أن يوضح إن كان بينها مبان تاريخية أم لا. وطالب بـ”ضرورة الاستجابة السريعة وبصورة عاجلة للحيلولة دون وقوع كارثة كبيرة في هذا الإرث الإنساني والتاريخي”.

وتعد صنعاء القديمة إحدى أقدم المدن العربية، حيث تجاوز عمرها آلاف السنين وفق مؤرخين‎، وتم إدراجها عام 1986 ضمن قائمة التراث العالمي، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونسكو”.‎

ومنذ حوالي ثلاثة أسابيع، لقي العشرات حتفهم، جراء سيول ضربت محافظات يمنية عدة، فيما تضررت آلاف الأسر، ودمرت آلاف المنازل، بعضها لنازحين، إضافة إلى تهدم وتضرر مواقع تراثية وتاريخية، وفق تقديرات رسمية، دون الكشف عن تفاصيلها.