عاصمة الغاز والبترول تغرق في بحيرات الصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

الخليج 365 - شبوة

مثلت مشكلة الصرف الصحي بمدينة عتق صداعاً شديداً ومزمناً استوطن رؤوس سكان المدينة والمقيمين والزائرين لها وأصبحت مشكلة مزمنة.



فلا خجل من قول إن رؤية مشهد مجاري الصرف الصحي السائلة على أسفلت شوارع المدينة الرئيسية والفرعية وشم روائحها العفنة أصبحا من أهم المعالم الأساسية البارزة التي ارتبطت بعتق.

شبوة حرة تلقت عدد من الشكاوى من أبناء مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة حول طفح المجاري وتكدس اكوام القمامة في شوارع المدينة.

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وقال المواطنون من المحزن أن نشاهد وبصورة يومية طفح المجاري في شوارع عتق، خصوصأ في الحي الطبي بجانب مستشفى عتق العام وفي سوق عتق المركزي للخضار والاسماك، الذي يعدا واجهة المحافظة للوافدين إليها من مختلف المديريات.

وأبدى المواطنون تخوفهم مع انتشار میاه الصرف الصحي والقمامة في الشوارع والأزقة، من تكاثر الحشرات الضارة أبرزها البعوض الناقل للكثير من الأمراض والأوبئة المنتشرة هذه الأيام.

وأضاف المواطنون، إن طفح المجاري للشوارع، إلى جانب تكدس أكوام القمامة، سببه الرئيس الفساد والاهمال الواضح من قبل السلطة وعدم قيامها بواجباتها في هذا الشأن.

وأشاروا إلى أن مشكلة طفح المجاري في أحياء عتق تزداد سوءا يوما بعد يوما بدون اي حلول، ما أدى إلى قطع بعض الشوارع وخلق مستنقعات مليئة بالجراثيم والأوساخ.