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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع وإصابة 4 حوثيين في تصدي القوات المشترك لعملية تسلل بالتحيتا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
الخليج 365 - الحديدة
لقي عنصر من مليشيات الحوثي مصرعه وجرح ثلاثة آخرون، السبت، إثر إحباط القوات المشتركة، محاولة تسلل لهم في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وقال مصدر عسكري، إن عناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع اللواء السادس عمالقة شمال وشرق مركز مدينة التحيتا، ولكنها قوبلت برد عنيف أسفر عن مصرع عنصر حوثي وجرح ثلاثة آخرين خلال المواجهات التي خاضتها وحدات اللواء السادس عمالقة، فيما انسحب الناجون من المليشيات إلى أوكارهم.
وكانت القوات المشتركة خاضت، يوم أمس، اشتباكات عنيفة مع عناصر حوثية حاولت التسلل شرق مدينة الحديدة وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.
من جهة ثانية، استهدفت مليشيات الحوثي، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية بعدد من قذائف الهاون الثقيلة وتسبب سقوطها بالقرب من منازل المواطنين، بحالة من الهلع.
وتواصل ميليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة، مما تتسبب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية.
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