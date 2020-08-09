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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة: مدينة عتق تغرق في ظلام دامس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
الخليج 365 - شبوة
شهدت مدينة عتق في شبوة وعدد من المديريات انقطاع تام للتيار الكهربائي.
وقال مواطنون: ان عاصمة النفط والغاز عتق بدون كهرباء.
واضافوا: تعيش مدينة عتق ومديريات شبوة انقطاع تام للتيار الكهربائي بسب نفاذ الديزل، وأشار مواطنون آخرون إلى أن إنقطاع التيار يعود إلى عدم محاسبه مقاول الديزل
وعبر مواطنون في شبوة عن معاناتهم بأنهم يعيشون وضع صعب في ظل صيف ساخن.
وناشد المواطنين جميع الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإنهاء معاناتهم والتخفيف من حدة الأزمة التي حلت بهم
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