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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء حملة تحصين تكميلية ضد شلل الأطفال بمديريات وادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
الخليج 365 - سيئون
بدأت بمدينة سيئون الحملة التكميلية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال بمديريات وادي حضرموت والصحراء التي تستمر ثلاثة أيام.
وتعرف وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي من مدير برنامج التحصين الصحي الموسع جعفر بن عبيدالله الى شرح عن الحملة التي تستهدف قرابة 100 ألف طفل منهم 20 ألف أقل من سنة و 80 ألف أقل من خمس سنوات.
واوضح مدير برنامج التحصين الموسع ان الحملة يتوقع ان تصل الى 96 ألف منزل عبر 764 عامل ومتطوع موزعين في 364 فريق عامل متحرك و 18 ثابت الى جانب 120 سيارة اشراف و 12 سيارة إعلام.
ويأتي تنفيذ الحملة على خلفية ظهور بعض حالات شلل أطفال مؤكدة في بعض دول إقليم شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، والحفاظ على خلو اليمن من حالات الاصابة بمرض شلل الاطفال حيث تم تسجيل اخر حالة مؤكدة ببلادنا في فبراير من العام 2006م.
منوها الى انه تم الاخذ بكافة الاجراءات الاحترازية اثناء الحملة ضد فيروس كورونا.
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