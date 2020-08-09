شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نص فتوى القاضي العمراني بيوم الغدير التي زلزلت الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجبرت مليشيات الحوثي الانقلابية القاضي محمد بن إسماعيل العمراني بحذف فتوى حول بدعة عيد الغدير الذي تروج له وتدعو اليه في كل سنة

وقال مراقبون، ان مليشيات الحوثي أجبرت وهددت القاضي محمد بن إسماعيل العمراني على حذف فتوى بشأن بدعة عيد الغدير ، كان قد نشرها على صفحته في الفيسبوك.

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وقال القاضي العمراني في منشوره بأن "عيد الغدير" عيد بإسم الدين ولا وجود له في كتب السنة .

وأضاف العمراني " أحدثه أبو الحسن علي بن بويه بعد مضي أكثر من ثلاثة قرون من الهجرة ، وأول من أحدثه في اليمن سيف الإسلام أحمد بن الحسن بن القاسم في أيام خلافة عمه المتوكل إسماعيل بن القاسم ، وأقره عمه على ذلك" وأكد القاضي العمراني على أن حكم الاحتفاء به بدعة

يشار الى ان منشور القاضي العمراني احدث ضجة و تفاعلا كبيرا في أوساط اليمنيين الأمر الذي دفع الحوثيين إلى اجباره على حذف الفتوى التي نشرها.

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نص الفتوى:

‏القاضي العمراني

[عيد الغدير]

هو عيد بإسم الدين،

ولا وجود له في كتب السنة،

إنما أحدثه أبو الحسن علي بن بويه بعد مضي أكثر من ثلاثة قرون من الهجرة،وأول من أحدثه في اليمن سيف الإسلام أحمد بن الحسن بن القاسم في أيام خلافةعمه المتوكل إسماعيل بن القاسم،

وأقره عمه على ذلك،

فهو على ذلك بدعة.