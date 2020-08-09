وزير الإعلام يشن أعنف هجوم على مليشيات الحوثي الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الإعلام معمر الارياني "ان المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا تواصل انفاق المليارات من الريالات المنهوبة من الخزينة والايرادات العامة لاحياء طقوسها الدينية المستوردة من ايران، فيما السيول تجتاح عددا من المحافظات وملايين المواطنين في مناطق سيطرتها يتضورون جوعا وفقرا في أكبر كارثة إنسانية كما وصفتها منظمات دولية"‏.



واضاف وزير الاعلام "ان المليارات التي تنفقها المليشيا الحوثية لضرب النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي وزرع الفتنة بين اليمنيين كان بالإمكان توجيهها لتغطية العجز الناتج عن نهب الحساب الخاص بمرتبات الموظفين واغاثة المتضررين من السيول وتمويل البرامج الانسانية للذين فقدوا مرتباتهم ومصادر رزقهم جراء الانقلاب‏".

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واشار الارياني الى ان المدعو عبدالملك الحوثي مجرد زعيم عصابة اغتصبت السلطة عبر تمرد وانقلاب مسلح ونهبت الخزينة العامة ومارست ابشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، وخرجت على الدستور والنظام والقانون وخالفت الاجماع الوطني وتمردت على مبدأ التداول السلمي للسلطة وحق الشعب في اختيار حكامه واخضاعهم للمحاسبة‏.

وأكد الارياني ان الولاية للدستور والنظام والقانون والديمقراطية التي تمنح الشعب حق اختيار حكامه وتنظم مسألة اختيارهم ومحاسبتهم، أما ولاية زعيم عصابة مران المدفوع من طهران والذي يفتقد لاي رصيد وطني فهي مجرد ذريعة لتنصيب نفسه على رقاب اليمنيين بقوة السلاح ومصادرة إرادتهم والسطو على قرارهم‏.

وشدد الارياني على ان الشعب اليمني الذي يعتز بانتمائه الوطني وهويته العربية وضحى بخيرة أبنائه لارساء مبادئ الدولة، وناضل ولا يزال لاقامة دولة النظام والقانون، وقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز بين مكونات المجتمع، وحق الشعب في اختيار حكامه، قادر على اسقاط ادعاءات الولاية الحوثية الايرانية.