أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 9 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

حضرموت.. أسعار الخضروات والفواكه واللحوم https://www.elyamnelaraby.com/494409/ مقتل وجرح 4 من مليشيا الحوثي إثر إحباط محاولة تسلل بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/494417/ أسلحة الحوثي الثقيلة تستهدف الأحياء السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/494418/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/494419/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/494420/ وفاة 5 نساء وأطفال جراء سيول جارفة في إب https://www.elyamnelaraby.com/494421/ فلكي يكشف حقيقة الضوء المتوهج الذي ظهر في سماء صنعاء ومدن أخرى https://www.elyamnelaraby.com/494422/ وسط كوارث طبيعية.. الحوثيون يفرضون احتفال ما يسمى بيوم الولاية https://www.elyamnelaraby.com/494424/ الأرصاد يعلن عن النشرة التحذيرية الخاصة خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات https://www.elyamnelaraby.com/494425/ مصرع قيادي من حزب الله اللبناني مع عناصر حوثية بغارة للتحالف بكتاف صعدة https://www.elyamnelaraby.com/494430/

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