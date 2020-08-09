الأرصاد يعلن عن النشرة التحذيرية الخاصة خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن النشرة التحذيرية لل 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى".



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وأضاف المركز، "وقد هطلت يوم أمس أمطار متفرقة مابين المتوسطة والغزيرة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وكان معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي جعلها الله سقيا خير وبركة".

وتوقع المركز الوطني للارصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة ( متوسطة الى غزيرة ) مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى أجزاء من محافظة لحج جنوبا، و قد تشمل الأمطار اجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها .و تتراوح الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى مابين 20 إلى 40 عقدة".

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والأنزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة وضرورة الأحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي أعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل