فلكي يكشف حقيقة الضوء المتوهج الذي ظهر في سماء صنعاء ومدن أخرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020 صنعاء - الخليج 365 كشف الفلكي، محمد عياش، عن حقيقة الضوء المتوهج الذي ظهر في سماء صنعاء ومدن أخرى.

Advertisements ووفقا للفلكي، فإن أجسام متوهجة بلون ازرق سقطت عند الضواحي الشرقية للعاصمة صنعاء، ومحافظات يمنية أخرى. ويعتقد انها ناتجة عن "إحتراق صخور نيزكية في الغلاف الجوي" وفق الفلكي اليمني محمد عياش.

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