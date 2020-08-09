شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسلحة الحوثي الثقيلة تستهدف الأحياء السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة.



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وقالت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية بعدد من قذائف الهاون الثقيلة تساقطت بالقرب من منازل المواطنين، مما خلفت حالة من الهلع في أوساط المواطنين.

وتواصل ميليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة، مما تتسبب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية.