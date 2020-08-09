اخبار الخليج / اخبار اليمن

أسلحة الحوثي الثقيلة تستهدف الأحياء السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسلحة الحوثي الثقيلة تستهدف الأحياء السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

أسلحة الحوثي الثقيلة تستهدف الأحياء السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة.

 

Advertisements

وقالت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية بعدد من قذائف الهاون الثقيلة تساقطت بالقرب من منازل المواطنين، مما خلفت حالة من الهلع في أوساط المواطنين.

 

 

وتواصل ميليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة، مما تتسبب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسلحة الحوثي الثقيلة تستهدف الأحياء السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا