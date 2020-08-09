أسلحة الحوثي الثقيلة تستهدف الأحياء السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة.
وقالت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية بعدد من قذائف الهاون الثقيلة تساقطت بالقرب من منازل المواطنين، مما خلفت حالة من الهلع في أوساط المواطنين.
وتواصل ميليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة، مما تتسبب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية.
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