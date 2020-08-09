شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وجرح 4 من مليشيا الحوثي إثر إحباط محاولة تسلل بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

لقي عنصر من مليشيات الحوثي مصرعه فيما جرح ثلاثة آخرون، إثر إحباط القوات المشتركة، محاولة تسلل للمليشيات في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وقال مصدر عسكري، إن عناصر من مليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع اللواء السادس عمالقة شمال وشرق مركز مدينة التحيتا، ولكنها قوبلت برد عنيف.

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وأكد المصدر أن عنصرا حوثيا لقي مصرعه بينما جرح ثلاثة آخرون خلال المواجهات التي خاضتها وحدات اللواء السادس عمالقة، فيما انسحب الناجون من المليشيات إلى اوكارهم.

هذا وكانت القوات المشتركة قد خاضت، اشتباكات عنيفة مع عناصر حوثية حاولت التسلل شرق مدينة الحديدة وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.