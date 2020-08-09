شكرا لبحثكم عن خبر ناطق عسكري.. فتحي بن لزرق وقع في فخ قاتل وموقف سخيف ومضحك لهذا السبب؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الناطق باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي "وضاح الدبيش" ان الإعلامي فتحي بن لزرق وقف في فخ قاتل بسبب تصريحاته عن وجود 140 حاوية نترات الامونيوم في ميناء عدن.

واوضح ان الموجود في الميناء هو سماد اليوريا، والتي تختلف اخلافاً كلياً عن نترات الامونيوم، من حيث الاسم والتركيب وقابلية الانفجار، وفيما يلي نص ما كتبه:

طالعت منشور الأخ/فتحي بن لزرق بشأن وجود مادة السماد بكميات كبيرة جداً تفوق (4000) طن تقريبا في ميناء المنطقة الحرة كالتكس، حيث يدعي بأن هذا المواد هي نفسه نترات الأمونيوم التي تسببت بالكارثة في بيروت.

وهنا أود الايضاح بشأن ادعاء الأخ / فتحي بن لزرق وإصراره على صحة كلامه،

أعزائي ادعاء الاخ فتحي غير صحيح ومنافي للحقيقة إطلاقاً ومن مده بهذا المعلومه #أوقعه في موقف سخيف ومضحك بالذات لذوي الاختصاص معتقدا اقصد فتحي انه كشف حقيقة كانت غائبة او سرية عن عامة الشعب ويكون بذلك قد نال سبق صحفي وبرز كبطل قومي.

يا فتحي الموجود في ساحة الميناء هو سماد اليوريا وليس نترات الأمونيوم وهناك فرق كبير جدا بين العنصرين الكيميائيين المركبين صناعيا.

Advertisements

ونظراً لااوجه التشابه بين العنصرين لحد كبير جدا يتم تأخير البث في معرفة أن كان سماد اليوريا أو ونترات الأمونيوم وكذا لعدم وجود معامل حديثة واخصائبين بالشكل المطلوب.

وهنا اؤجز إليك اوجة الاختلاف بينهم ومدى تأثيرها أو خطورته من الجانب التفجيري.

اولاً:

اليوريا ونترات المونيوم هما مركبان كيميائيان مختلفان تماما حيث أن الصيغة الجزيئية لليوريا هي (CH4N20L)

والصيغة الجزيئية لنترات الامونيوم هي (N2H403L) او (N03) (NH4)

ثانياً : كما أن لنترات الامونيوم ذرتان من النيتروجين