شكرا لبحثكم عن خبر الفلكي الشوافي يوضح عن اهم مستجدات الحالة الجوية وانخفاض معدل هطول الامطار خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الفلكي عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” عن مستجدات الحالة الجوية و يقول بحسب بيانات و خرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فان التوقعات من السبت 8 أغسطس 2020 حتى الثلاثاء 11 اغسطس 2020 يكون أهم المؤشرات و المستجدات على مستوى اليمن هو إنخفاض كمية الهطول التراكمي بحوالي 50 % مقارنة ب 4 أيام ماضية.

مع الاشارة الى إستمرار هطول الامطار الرعدية متفاوتة الشدة و التي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق و يتركز معظم الهطول على المرتفعات الجبلبة الغرببة و الشمالية غرببة مع اجزاء من الهضاب و الاحواض الجبلية المحاذية.

موضحا ترتيب المناطق بحسب المتوسط التراكمي المتوقع للهطول خلال 4 ايام قادمة.

1- إب -ذمار – ريمة – صنعاء – المحويت – حجة – عمران – صعدة – الضالع – البيضاء – أبين – شمال لحج – شمال تعز.

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2- بقية المناطق والمحافظات.

كما دعى “الفلكي عدنان الشوافي” الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول و إنخفاض في الرؤية الافقية و انزلاقات للصخور و الاتربة في الطرقات.

و يتابع “الشوافي” حالة البحر:-

متوقعا من مضطرب الى شديد الاضطراب في غرب بحر العرب و سواحل ارخبيل سقطرى، وبين معتدل الى مضطرب أحيانا في السواحل الشرقية و اجزاء من السواحل الجنوبية و باب المندب، داعيا الصيادون و مرتادي البحر الى توخي الحذر من الرياح الشديدة و اضطراب البحر، كما دعى الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس.