شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يفرض الغدير على موظفي الدولة غصبا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجبرت مليشيات الحوثي الإرهابية الموظفين في كافة مؤسسات الدولة المختطفة على الحضور إلى ثلاث ساحات في العاصمة صنعاء احتفاءً بما تسميه "يوم الغدير".

وقال موظفون لوكالة خبر، إن قيادة المليشيات في المؤسسات الحكومية والمديريات أبلغت كافة الموظفين بأن عدم حضور الفعالية المركزية احتفاءً بما تسميه "يوم الغدير" سيحسب بديلاً عن كونه غياب يوم واحد بغياب ثلاثة أيام، وسيحال الموظف إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات العقابية بحقه، ومنها إيقافه عن العمل.

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وأضافوا إن قيادة المليشيا وفرت باصات كبيرة للموظفين أمام كل مبنى حكومي، وقامت بتحضير الموظفين في كشوف ونقلتهم إلى ساحات الفعاليات، ثم قامت بتحضير أسمائهم مجددا هناك.

وأكد أحد الحاضرين للفعاليات الحوثية بأن المليشيات فرضت أداء قسم الولاية لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي على الموظفين والمواطنين الذين قاموا بحشدهم مشرفين ومشايخ الأحياء وعقال الحارات.

وأشارت المصادر إلى أن قيادة المليشيات ظلت خلال الأسبوعين الماضيين تقيم فعاليات واجتماعات متواصلة وندوات على مستوى الحارات والمساجد بالعاصمة بهدف التحشيد لحضور فعاليات مركزية للاحتفاء بما يسمى "يوم الغدير" في محاولة لإظهار حاضنة شعبية ديكورية لها.