ورد الآن.."مفتي الديار اليمنية " يتعرض لاستهداف بصنعاء بعد فتوى اصدرها بكون " يوم الغدير" بدعة

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عدن - ياسمين التهامي - حذر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض حياة القاضي "محمد إسماعيل العمراني" للخطر بعد نشره منشورا مناهضا للاحتفال بيوم " الغدير". . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وقال الناشط " عيسي الشفلوت " في تغريدة له -اء حياة القاضي محمد اسماعيل العمراني في خطر بعد منشوره "عيد الغدير بدعة"الذي أجبرته عصابات الحوثي الإرهابية على حذفه من صفحته،و الآن يتلقى سيل من السب والشتم على صفحات إعلامي وناشطي الحوثيين بمواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يقومون به قبل كل جريمةينوون القيام بها كما تعودنا".

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