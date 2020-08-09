شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسيون يسربون وثيقة سرية للغاية ويكشفون فضيحة من العيار الثقيل وقع فيها سفير اليمن لدى مصر. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر دبلوماسيون فضيحة من العيار الثقيل وقع في شراكها سفير اليمن في مصر محمد مارم. وسرب دبلوماسيون وثيقة رسمية من السفارة اليمنية بـ #القاهرة موجهة الى مصلحة الجمارك المصرية لإعفاء الطرود الديبلوماسية الخاصة بالملحق العسكري اليمني بالسفارة في #مصر العميد ثابت عبده هيثم من الجمارك. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements ويحتوي الطرد الديبلوماسي وفقا للوثيقة على أكثر من 60 زجاجة كحول (خمر). وعلق ناشطون بالقول: “إنه بدلاً من ان تحمل الحقيبة الديبلوماسية اوراق رسمية ومعاملات المواطنين اصبحت تحمل المشروبات الروحية والخمور”. يذكر أن مئات الآلاف من اليمنيين يواجهون مآسي كثيرة في القاهرة خصوصا العالقون وذوي الامراض المزمنة فضلا عن المواطنين الذين يحتاجون الى اكتمال معاملاتهم وبقاءهم لايام طويلة امام السفارة اليمنية في القاهرة في انتظار وصول السفير ومن معه من الملحقيات او ما يصح وصفهم بــ “تجار الخمور”.

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