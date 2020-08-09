شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان " هام " من قيادة التحالف العربي حول الحرب في اليمن ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، مساء يوم الجمعة، مراجعته للعملية التي نفذها في محافظة الجوف شمالي اليمن أمس الخميس.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد ركن تركي المالكي في بيان"إن التحالف ينظر بجدية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، في ادعاءات بوجود أضرار جانبية في محافظة الجوف اليمنية".
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وأشار المالكي إلى أن التحالف يقوم بمراجعة "العمليات المنفذة".
وكانت مقاتلات التحالف العربي استهدفت أمس الخميس سيارات نقل كانت في طريقها بمنطقة المعاطرة بين مديريتي العنان، وخب والشعف التابعتين لمحافظة الجوف، ما أدى لسقوط اكثر من 20 شخصاً بين قتيل وجريح.
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